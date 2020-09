Šotimaa kavandab uut iseseisvusreferendumit

«Enne selle parlamendi volituste lõppu esitame eelnõu» ja see puudutab nii hääletuse läbiviimist kui ka küsimuse sõnastust, ütles ta parlamendihooaja avaistungil kõneledes.

Šoti Rahvuspartei juhi Sturgeoni populaarsus on tõusuteel ja sellele on kaasa aidanud hea toimetulek koroonaviiruse puhanguga.

Šoti Rahvuspartei meelest on just asjaolu, et šotlased eelistasid Euroopa Liitu jäämist Brexitile nüüd peamine argument, miks iseseisvuse küsimus uuesti referendumile viia.