Pentagon: Hiina plaanib tuumalõhkepeade arvu 10 aastaga kahekordistada

Raporti kohaselt on Hiina relvajõud juba jõudnud USA-le järele või möödunud mitmes valdkonnas, nende seas on sõjalaevade ehitamine, maismaal baseeruvad ballistilised ja tiibraketid ning õhutõrjesüsteemid.

Pentagoni esimeses avalikustatud hinnangus Hiina tuumavõimekuse kohta märgitakse, et Pekingil on praegu üle 200 tuumalõhkepea ehk vähem, kui on pakkunud sõltumatud analüütikud, kelle arvates võib see olla üle 300.