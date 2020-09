Kennedyte dünastia troonipärija kaotas USA senati eelvalimised

Kaotus on löök legendaarsele Ameerika poliitdünastiale, kelle jaoks on see esimene kord Massachusettsi osariigis valimisi kaotada.

39-aastane Kennedy ütles, et on oma vastasele, 74-aastasele Markey'le helistanud, teda võidu puhul õnnitlenud ja lubanud teda tulevatel kuudel toetada. Mõlemad poliitikud on demokraadid.

«Loomulikult pole need tulemused, mida me lootsime,» ütles Kennedy.

«Täna ei tähistata mitte ainult valimisi, tähistatakse liikumist,» kirjutas Markey Twitteris.

Kuna end ei saa samaaegselt esitada kandidaadiks esindajatekoja ja senati valimistel, ei saa Kennedy nüüd kandideerida ka tagasi oma kohale esindajatekojas, kuhu ta valiti esmakordselt 2013. aastal.

See tähendab, et alates jaanuarist pole ükski Kennedy klanni liige enam poliitilises ametis. See on märkimisväärne, kuivõrd pere liikmed on mõnel valitud ametikohal olnud alates 1947. aastast, ehk pea kolmandiku Ühendriikide ajaloost.

Oma kauaaegse rolli tõttu Ameerika poliitikas nimetatakse Kennedyte dünastiat sageli lähimaks asjaks, mis Ühendriikidel on aristokraatiale.

Joe Kennedy lubas valimistel sarnaselt oma vanaonule tuua poliitikasse uue põlvkonna. Tunamullu avaldas talle toetust esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi, kes andis talle ülesande koostada vastus president Donald Trumpi kõnele olukorrast riigis.

Mõjukaid toetajaid on aga ka Markey'l, kes esitleb oma platvormi liberaalse ja eliidivastasena. Toetajate seas on senaator Elizabeth Warren ja esindajatekoja tõusev täht Alexandria Ocasio-Cortez.