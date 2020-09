Pompeo tahab aasta lõpuks sulgeda kõik Konfutsiuse instituudi keskused

«Ma arvan, et kõik hakkavad mõistma ohte, mis on nendega seotud,» ütles Pompeo telekanalile Fox News, süüdistades Hiina võimude rahastatavaid hiina keelt ja kultuuri õpetavaid keskuseid «spioonide ja kollaboristide värbamises» USA õppeasutustes.

«Ma arvan, et õppeasutused näevad seda, ja ma loodan, et me sulgeme kõik (Konfutsiuse instituudi) keskused selle aasta lõpuks.»