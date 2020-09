Pariisis algas Charlie Hebdo veresauna kaasosaliste kohtuprotsess

2015. aasta 7. jaanuaril toimunud Charie Hebdo ja toidupoe veresaun vallandas rea Prantsusmaa pinnal toimunud džihadistlikke rünnakuid. Nende seas niinimetatud «üksikute huntide» rünnakud, mida sooritavad Islamiriigi rühmituselt inspiratsiooni saanud isikud ning mille tulemusel on hukkunud üle 250 inimese.

Ehkki politsei tappis kolm ründajat, tõrjuvad prokurörid etteheiteid, et kohtuistungil keskendutakse vaid vähetähtsatele abilistele, keda kahtlustatakse relvade hankimises või korraldusliku toe pakkumises.

«See kõik on terroristliku operatsiooni puhul elutähtis,» lausus ta, lisades, et 17 ohvri sugulased ja teised annavad kohtuistungil tunnistusi.

«Me ei alistu kunagi. Me ei anna kunagi alla,» kirjutas peatoimetaja Laurent «Riss» Sourisseau kolmapäeval avaldatud juhtkirjas.

Karikatuuride avaldamine pälvis taas hukkamõistu Pakistani välisministeeriumilt, kes teatas, et otsus need uuesti trükkida on «sügavalt solvav».