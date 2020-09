Lukašenka tänas Vene riigitelevisiooni toetuse eest

Lukašenkaga kõnelnud ajakirjanik kiirustas vahele ütlema, et RT töötajad ei tule Valgevenes kellegi asemele.

Lukašenka on keeldunud protestijate nõudele järele andmast ja ametist lahkumast.

Augustis korraldas 300 Valgevene riigitelevisiooni ja -raadio töötajat protestijate toetuseks streigi. Mitukümmend töötajat, nende hulgas mitu diktorit on ametist lahkunud.

Vene ärileht RBC teatas esmaspäeval, et vähemalt kaks RT tehniliste töötajate meeskonda on olnud alates 18. augustist Valgevene riigitelevisioonil abiks. Üks on nüüdseks lahkunud.