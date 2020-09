Briti peaminister nõuab Venemaalt Navalnõi mürgitamise kohta selgitust

«Venemaa valitsus peab nüüd selgitama, mis juhtus härra Navalnõiga - me töötame koos oma rahvusvaheliste partneritega õigluse tagamise nimel,» ütles Johnson.

Briti välisminister Dominic Raab tegi enen seda eraldi avalduse, milles nõudis, et Venemaa peab rääkima juhtunu kohta tõtt.

Berliin teatas, et Saksa sõjaväe keemiarelvalaboris läbi viidud testid näitasid ilma kahtluseta, et Navalnõi mürgitati Nõukogude Liidus välja töötatud närvimürgiga Novitšok, mida peetakse ohtlikumaks kui sariin ja VX.

Kreml kinnitas kolmapäeval, et Venemaa on valmis Navalnõi juhtumi asjas täielikku koostööd tegema.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles ajakirjanikele: «Üldiselt me kinnitame, et oleme selles küsimuses valmis ja meil on ka huvi täieliku koostöö ja andmevahetuse vastu Saksamaaga,» kirjutas uudisteagentuur RIA Novosti.