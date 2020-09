Nigeeria kirdeosas tapeti islamistide rünnakus üheksa sõdurit

Reisimine riigi põhjaosa Borno provintsis on muutunud järjest ohtlikumaks. Lääne-Aafrika Provintsi Islamiriigi ja Boko Harami võitlejad on rajanud võltspiiripunkte, kus nad tapavad ja röövivad reisijaid. Olukord on sundinud võime kasutama reisijate kaitseks sõjaväge.