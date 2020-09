Maailmas on koroonaviirusesse surnud enam kui 7000 tervishoiutöötajat

Enim ametlikult teatatud surmajuhtumeid on olnud Mehhikos, kus on surnud vähemalt 1320 tervishoiutöötajat. Ühendriikides on elu jätnud 1077, Brasiilias 634 ja Venemaal 631 tervishoiutöötajat. Ohtlikud on arengud ka Indias, kus viiruse tagajärjel on surnud 373 tervishoiutöötajat.