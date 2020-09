Stockholmi koroonajuhtumite arv on langenud märtsi alguse tasemele

Pealinna nakkushaiguste kontrolli ja ennetuskeskuse juhataja Per Follini sõnul on see väga pika aja madalaim tase.

«Me ei saa praegust ja toonast päriselt võrrelda,» lisas ta ja selgitas, et testimine sai Rootsis tõsiselt hoo sisse alles juunis. «Aga võib öelda, et 10. või 11. nädalast või isegi varasemast alates.»

«Põhjus, miks meil on nakatumine suhteliselt madal, seisneb suuresti selles, et paljud stockholmlased järgivad soovitust jääda koju, kui oled haige, pesta käsi ja hoida vahemaad,» ütles Follin avalduses.

Neljapäevase seisuga on Rootsi koroonasurmade arvult – 577 juhtu miljoni elaniku kohta – maailmas kaheksandal kohal. Suuresti on põhjuseks suutmatus kaitsta viiruse eest hooldekodudes elavaid eakaid inimesi.

Rootsi olukord näitab, et riigi koroonapoliitika suund on olnud õige. Päevane COVID-19 surmade arvu tipp oli aprillis, nüüdseks on see langenud paarile surmajuhtumile päevas. Nakkusjuhtude arv on juuni algusest peale järkjärgult langenud.