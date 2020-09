Trump soovitab ameeriklastel valimistel kaks korda hääletada

Trumpi sõnul peaksid ameeriklased esmalt püüdma posti teel häält anda, kui nende osariik seda võimalust pakub, siis minema aga valimispäeval jaoskonda ja kontrollima, kas nende hääl on ikka kohale jõudnud. Kui ei ole, hääletama uuesti.

«Siis saate olla kindlad, et teie väärtuslik hääl on loetud,» rõhutas president Twitteris.

Tahtlikult kaks korda hääletamine on seadusevastane.

Valge Maja pressiesindaja Kayleigh McEnany seletas, et Trump tahtis lihtsalt manitseda valijaid kontrollima, et nende esimene hääl on tõesti registreeritud. President ei kiida heaks ebaseaduslikku hääletamist, kinnitas ta.