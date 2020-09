48-aastane Michael Reinoehl oli uurimise all seoses president Donald Trumpi toetaja Aaron Danielsoni surmaga eelmisel nädalavahetusel.

Portland on olnud rassismivastase liikumise Black Lives Matter (BLM) epitsentriks mai lõpust, kui Minnesotas hukkus politsei jõukasutuse tõttu mustanahaline George Floyd. Kogu riigis lahvatasid meeleavaldused ja vastumeeleavaldused. Vastu on võetud arvukalt seadusemuudatusi politsei väärkäitumise, struktuurse rassismi ja valitsusametnike puutumatuse tõrjumiseks. Kuigi protestide levik on tänaseks mõnevõrra kahanenud, pole rahutu õhkkond veel vaibunud.