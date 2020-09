Venemaa kiirustab vaktsiinivõidule

Vaktsiini arendamist rahastava Vene otseinvesteeringute fondi (RDIF) juhataja Kirill Dmitrijev teatas plaanist Sputnik V tootmisse paisata juba augustis. Seni on Sputnik V arendamisega tegelev Gamaleja instituut korraldanud katseid mõnekümne inimese peal, mis on piisav, et vastata vaktsiinikatsete esimese faasi, äärmisel juhul teise faasi kriteeriumitele.