Välismaa lühiuudised

Päästetöötajad asusid reedel taas Beiruti varemetest võimalikke ellujäänuid otsima, ehkki linna 4. augustil laastanud plahvatusest on möödas juba kuu. Nimelt tuvastas spetsiaalne sensor neljapäeval ühe maja rusude alt südamelöögid, päästjad juhatas kohale Tšiili päästjate jälituskoer. Plahvatus purustas suure osa Beiruti sadamast ning tekitas suurt kahju ­tuhandetele hoonetele, sealhulgas korterelamutele, haiglatele, koolidele ja muuseumidele. Peavarjuta jäi ligi 300 000 inimest. Kuu aega hiljem on teadmata kadunud veel seitse inimest. Ala, kust võimalikku ellujäänut otsitakse, on üks rängemalt kannatada saanud piirkond. AFP/BNS