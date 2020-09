Eestil on plaan Läänemerel sõjavalmidust suurendada

Augustis toimus Läänemeres mereväeõppus, mille käigus harjutati meredessanti. Selleks kasutas vene laevastik dessantlaevu. Kaitseminister Jüri Luik sõnas Aktuaalsele Kaamerale, et kõige murettekitavam selle juures on see, et Venemaa kasutab õppustes kolme suurt dessantlaeva, mis on suutelised ühe pataljoni viima ükskõik kuhu venelased soovivad seda maha panna.

Luige sõnul on ka Eestil plaan Läänemerel olukorra teadlikkust suurendada ning muu hulgas hankida radareid ja täiustada sidesüsteeme. «Meie lähema aja plaanides on kaks mobiilset merevaatlusradarit, mis tegelikult hangitakse koostöös Ameerika Ühendriikidega. Sidesüsteemid, mis võimaldavad sidet pidada merel liikuvate NATO laevadega ja üks element on kindlasti ka miinid,» ütles Luik Aktuaalses Kaameras ja lisas, et arutelu selle üle, et kas ja kui palju Eesti peaks meremiine hankima, on praegu käimas.