Facebook blokeeris prantslase suremise otseülekande

Mees kirjutas Macronile ja palus ainet, mis laseks tal rahus surra. President aga vastas, et Prantsuse seadused seda ei luba.

«Kuna ma ei seisa seadustest kõrgemal, ei saa ma teie palvele vastu tulla,» kirjutas Macron Cocqile. Ka see kiri on Facebookis ära toodud.

Nüüd on ta otsustanud juhtida oma saatuse näitel avalikkuse tähelepanu surmale määratud haigete olukorrale Prantsusmaal, kus neil ei ole võimalik oma soovi mööda surra.

President Macron kirjutas, et emotsionaalselt ta austab Cocqi otsust.

Enda arvates on Cocqil jäänud elada veel nädal ning laupäeva hommikul soovis ta alustada Facebookis suremise otseülekandega.

Facebook on saanud järjest enam kriitikat seoses vahendatava sisu üle kontrolli puudumisega. Laupäeval teatas platvorm, et ei luba suitsiidi kujutamist.

«Ehkki me austame tema otsust sellele keerulisele probleemile tähelepanu tõmmata, oleme me pärast ekspertidelt nõu saamist otsustanud võtta tarvitusele meetmed, et Alaini kontolt ei toimuks otseülekannet,» kinnitas Facebooki kõneisik AFP-le.