GALERII ⟩ Tuhanded naised korraldasid Minskis rahumarsi

Esmakordselt on meeleavaldustega liitunud LGBT kogukonna toetajad, kes osalesid naiste marsil vikerkaarelippudega.

«LGBT inimesed kutsuvad üles vabadusele. Me oleme väsinud elamast diktatuuri all, kus meid lihtsalt ei olnud olemas,» ütles Anna Bredova, üks lipukandjatest, telefoni teel Associated Pressile.