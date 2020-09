Eksperdid: Hiina-India vastasseis võib viia tahtmatu sõjani

Himaalaja Kashmiri piirkonna idaserval on 45 aastat hoitud kirjalike ja suusõnaliste kokkulepetega ebakindlat vaherahu, kuid viimaste kuude kokkupõrked on muutnud olukorra ettearvamatuks ja suurendanud riski, et ühe või teise poole valearvestus võib tuua kaasa tõsised tagajärjed.

«Olukord on väga ohtlik ja võib kontrolli alt väljuda,» ütles kindralleitnant D.S. Hooda, kes juhtis aastatel 2014-16 India relvajõudude Põhja väejuhatust. «Palju sõltub sellest, kas pooled suudavad heitlikku olukorda kontrolli all hoida ja tagada, et see ei leviks teistesse piirkondadesse.»

Pekingi ülikooli rahvusvaheliste suhete professor Wang Lian leidis, et avaliku sõja võimalus ei ole tõenäoline, kuna pooled on ilmutanud vaoshoitust. Samas märkis professor, et New Delhi on siseriiklike Hiina-vastaste meeleolude surve all ning on saanud julgust USA karmimatest Pekingi-vastastest meetmetest.