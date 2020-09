Covid-19 põdeva Berlusconi arst on ettevaatlikult optimistlik

Milano San Raffaele haigla intensiivravioskonna juht dr. Alberto Zangrillo kordas täna oma hinnangut, mille kohaselt on ta Berlusconi paranemise suhtes ettevaatlikult optimistlik.

«Patsient reageerib ravile optimaalselt,» lausus ta. «See ei tähenda, et me saame kuulutada võitu, sest nagu te teate, kuulub ta oma vanuse tõttu kõige haavatavamasse kategooriasse.»

Tema hinnangul Berlusconi lähiajal haiglast ei vabane, märkides, et viirus nõuab kohast ravi ja see võtab aega.

Kolmekordne peaminister saab mõne nädala pärast 84-aastaseks ning tal on varem olnud probleeme südamega. Ta paigutati San Raffaele haiglasse pärast seda, kui oli andnud varem sel nädalal positiivse koroonaproovi. Zangrillo lausus tollal, et Berlusconil on kopsunakkuse varajane staadium.