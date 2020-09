VÄLISPANORAAM ⟩ Kuidas käituks Trump kaotuse korral?

Saatekülaliseks on Postimehe väitlustoimetaja Herman Kelomees. «Välispanoraami» saatejuht on Postimehe välisuudiste toimetaja Martin Kutti.

Ameerika Ühendriikide presidendivalimisteni on jäänud vähem kui kaks kuud ja USAs esmaspäeval tähistatud töörahvapüha märgib valimisaastal traditsiooniliselt presidendivalimiste kampaania lõpusirge ehk kõige intensiivsema faasi algust.

Praegused küsitlused näitavad, et endise asepresidendi Joe Bideni edumaa ametisoleva presidendi Donald Trumpi ees on turvaline. Ehkki edu on tugev, on Bideni jaoks veel vara teha plaane Valge Maja sisekujunduse osas, kuna allesjäänud kuude jooksul võib paljugi juhtuda. «Bideni seis on hea, aga liialdus oleks öelda, et ta kindlasti valimised võidab,» leidis Kelomees.

Nende valimiste eel on suureks teemaks kerkinud posti teel hääletamine, mida president Trump on ise korduvalt rünnanud. Kuna posti teel antud häälte lugemine võib võtta nädalaid, peetakse üsna tõenäoliseks, et USA president ei selgu 3. novembril ehk valimispäeval.

Kuna usutavasti kasutavad posti teel hääletamise võimalust innukamalt demokraatide toetajad, ei välista Kelomees, et valimisõhtul võib tekkida olukord, kus esimesed loetud hääled näitavad Trumpile väga suurt edu.

«Üks võimalus on, et Trump kuulutab end võitjaks veel enne kui kõik hääled on loetud, näiteks sellel hetkel, mil ta on veel eduseisus, kuigi lõpuks on võib-olla Joe Bidenil rohkem hääli,» rääkis Kelomees ühest stsenaariumist, mille üle on spekuleeritud.

Donald Trump. FOTO: Yuri Gripas / Pool via CNP /MediaPunch/imago images/Scanpix

Isegi kui Trumpil peaks olema soov kaotuse korral võimu mitte üle anda, siis selle teostamine näib keeruline. Valimistulemused kinnitatakse kongressi poolt ja ka Trumpi alluvad peavad jääma truuks USA konstitutsioonile.

Kui Biden peaks võtma veenva võidu, oleks Trumpil Kelomehe hinnangul praktilises mõttes väga keeruline võimust kinni hoida. Kui võit peaks aga olema napp ja tekkima suur segadus, siis see võib presidendi jaoks kasulik olla.

«Trump teeb sama, mida ta tegi neli aastat tagasi kaotusseisus olles. Ta ütleb, et tema oponent saab võita vaid sellisel juhul, kui ta teeb sohki. Milleks täpselt ta selle jutuga pinnast ette valmistab, me ei tea. Me ei tea ka seda, kas ta ise seda teab,» ütles Kelomees

Ehkki Trump on koroonakriisi tõttu jäänud ilma võimalusest pidada kõnesid juubeldavate rahvamasside ees, on ta selle kompenseerimiseks ära kasutanud Valget Maja. «Ta on valmis tegema üsna palju selleks, et püsida pildis, ja ta teeb seda edukalt.»