Hamas ja Hizbollah arutasid Araabia-Iisraeli suhteid

USA diplomaatiline aktiivsus on seotud president Trumpi ambitsioonika plaaniga edendada Iisraeli ja araabia riikide lähenemist ka juhul, kui Iisraeli ja Palestiina konflikt on lahendamata. Just seda on kaua aega peetud Iisraeli jaoks naaberriikidega rahulepete saavutamise eelduseks.