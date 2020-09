Beiruti plahvatuse ellujäänu otsingutel elumärke enam ei tuvastatud

Plahvatus Beiruti sadamas nõudis 4. augustil vähemalt 191 inimese elu. Kuu aega hiljem on jätkuvalt kadunud seitse inimest.

Kolmapäeva öösel haistis Tšiili päästjate jälituskoer ühe hoone rusude juures lõhna ning spetsiaalsed sensorid tuvastasid seal südamelööke. Kuid pärast kolm päeva kestnud töid ütles Tšiili päästeekspert Francesco Lermanda, et elumärke rusude all enam tuvastatud ei ole. «Kahjuks võime täna öelda, et tehniliselt pole meil hoones enam elumärke,» ütles ta meediale laupäeva õhtul.