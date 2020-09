Heunicke ütles esmaspäeval, et piirangu karmistamine jõustub Taani pealinnas, selle äärelinnades ja Odenses kohe.

Alates pühapäevast on tuvastatud 230 uut koroonaviirusse nakatumist, ütles minister ja märkis, et olukord on murettekitavaim alates kevadest.