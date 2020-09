Hispaania koroonanakkuste arv ületas poole miljoni piiri

Umbes 47 miljoni elanikuga riigis on kinnitust leidnud 525 549 COVID-19 nakkust ja 29 516 sellega seotud surma. Esimene juhtum riigis diagnoositi 31. jaanuaril Kanaari saartel.

Kuid nakkuskõver on taas tõusmas pärast seda, kui piirangud juuni lõpus täielikult tühistati.

Kahe viimase nädala vältel on riigis registreeritud keskmiselt 7000 kuni 8000 uut juhtu päevas, umbes kolmandik neist Madridi piirkonnas.

Kuid suremus on oluliselt madalam, kui see oli kriisi haripunktis märtsi lõpul ja aprillis, mil päevas registreeriti 900 surma päevas. Nakatunute mediaanvanus on seejuures langenud umbes 40 eluaasta kanti.