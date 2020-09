Khashoggi mõrtsukad pääsevad surmanuhtlusest

Kokku mõisteti eile mõrvaga seoses seitsme kuni 20 aasta pikkused vanglakaristused kaheksale kahtlusalusele. Otsus muuta viie isiku surmanuhtlused vanglakaristusteks tuli pärast seda, kui Khashoggi pojad mais ütlesid, et nad on tapjatele andeks andnud.

Inimõigusorganisatsiooni MENA direktor Ines Osman ütles AFP-le, et kohtuprotsessi algusest peale puudus Saudi Araabial soov tuua kohtu ette isikud, kes mõrva eest tõeliselt vastutavad, oli vaid soov varjata mõrva tõelisi asjaolusid.

Sarnasel seisukohal on ÜRO eriraportöör Agnes Callamard, kes juba mõnda aega tagasi ütles, et Khashoggi oli tahtliku, ettekavatsetud hukkamise ohver, mille eest on vastutav Saudi Araabia riik.