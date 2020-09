Läti võib koroonajuhtude neljakordistudes taastada maskikohustuse

Viņķele sõnul tehakse teatud stsenaariumide korral maskikandmine kohustuslikuks, et nakkuse levikut piirata.

Viņķele rõhutas, et uue maskikohustuse korral kontrollitakse selle täitmist palju rangemalt kui kevadel.

Kaks uut nakatumist on seotud teadaolevate haigusjuhtudega, üks naasis äsja Venemaalt.

Kokku on Lätis leidnud kinnitust 1432 inimese nakatumine koroonaviirusse, COVID-19 tõttu on surnud 35 inimest. Hetkel on haiglaravil üheksa COVID-19 patsienti.