Selgus uus Iiri volinik ja vahetus Dombrovskise portfell

«McGuinnessil on märkimisväärne poliitiline koguemus ELi teemadel, kuna ta on olnud eurosaadik alates 2004. aastat ja tema käes on praegu parlamendi asepresidendi ametikoht. See kogemus on võtmetähtsusega, et viia edasi ELi finantssektori poliitikat,» sõnas komisjoni president Ursula von der Leyen.