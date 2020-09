Briti valitsus tahab osa Brexiti leppest tühistada

Põhja-Iirimaa küsimuste minister Brandon Lewis tunnistas täna, et Ühendkuningriigi valitsuse plaan mitte jõustada täies mahus Euroopa Liidu lahkumislepet Põhja-Iirimaad puudutavas küsimuses läheb vastuollu rahvusvahelise õigusega.

«Jah, see rikub rahvusvahelist õigust väga spetsiifilisel ja piiratud viisil,» ütles Põhja-Iirimaa küsimuste minister Brandon Lewis parlamendis, kuid lisas, et selliseks sammuks on olemas «selged pretsedendid».