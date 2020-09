USA süüdistas Hiinat vaba meedia kartmises

Hiina välisministeerium «teavitas meid, et nad plaanivad veelgi piirata Hiinas töötavate välisajakirjanike ligipääsu», ütles USA välisministeeriumi kõneisik Morgan Ortagus.

Hiina hoiatas teisipäeval välisriikide ajakirjanikke, öeldes, et neil tuleb riigis töötamiseks «kuuletuda selle seadustele».

Hiina on saatnud riigist välja USA ajakirjanikke, mis on tekitanud muret selle pärast, et Hiina tahab peatada uurivat ajakirjandust, sealjuures riigi inimõigusküsimuste kajastamist.