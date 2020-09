Välismaa lühiuudised

ÜRO inimõiguste juht Michelle Bachelet nõudis eile, et Moskva korraldaks opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi mürgitamise põhjaliku, läbipaistva ja sõltumatu uurimise või aitaks sellele kaasa. «Viimase kahekümne aasta jooksul aset leidnud Vene kodakondsusega inimeste mürgitamiste ja muude atentaatide hulk Venemaal ja selle piiri taga on sügavalt häiriv,» lausus Bachelet. Tema sõnul on Saksa uurijad ühemõtteliselt tõestanud, et Navalnõi mürgitati Novitšoki-nimelise närvimürgiga.