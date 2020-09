Iiri volinikuvahetus tõstis Dombrovskise staatust

Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei märkis vastuseks Postimehe küsimusele Dombrovskise uue portfelli kohta, et see tähendab, et lätlasel saab olema veelgi kaalukam roll praeguses komisjonis, ning näitab, kui kõrgelt hindab ja usaldab von der Leyen teda ja tema tööd.

«Ma arvan, et meil on igati põhjust selle üle rõõmustada ja talle edu soovida. Praegustel maailmapoliitikas ja -majanduses keerulistel aegadel on see ametikoht kogu Euroopa jaoks üliolulise tähtsusega ning on hea, et niivõrd kogenud poliitik, kel ka süda õige koha peal, seda täitma hakkab pärast seda, kui Euroopa Parlament tema kandidatuuri kinnitanud on,» sõnas Hololei, märkides uhkusega, et on temaga hea sõber.