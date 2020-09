VIDEO ⟩ Tuhanded migrandid jäid Kreeka põgenikelaagri põlengu järel peavarjuta

Rohkem kui 12 000 meest, naist ja last jätsid maha neile koduks olnud konteinerid ja telgid, kui Moria migrandilaagris puhkes tulekahju.

Põleng süttis vahetult pärast seda, kui migratsiooniministeerium teatas, et 35 laagrielanikku on nakatunud koroonaviirusega. Anonüümsetele allikatele tuginedes ütles Kreeka uudisteagentuur ANA, et esimesed tulekahjud süttisid pärast seda, kui isolatsiooni määratud inimesed mässu tõstsid.