Nobeli laureaat Aljaksijevitš: kinnipidamised ei proteste ei lõpeta

Nobeli preemia laureaat on ametlikud süüdistused tagasi lükanud ning esines kolmapäeval avaldusega, milles rõhutas, et nõukogu eesmärk on kriisi leevendada ja taotleb dialoogi võimude ja meeleavaldajate vahel. Lukašenko kriitikute sõnul saavutati 9. augusti valimisvõit pettusega.

«Nad on varastanud meie riigi ja nüüd üritavad nad kinni pidada meist parimaid,» sõnas Aljaksijevitš. «Kuid tuhanded teised tulevad ja vahetavad välja need, kes on meie ridadest ära viidud. See ei olnud koordinatsiooninõukogu, mis hakkas mässama, üles tõusis terve riik.»