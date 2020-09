Soomes on iga neljas poiss ja iga viies tüdruk ülekaaluline

«Seos madalama haridustaseme ja ülekaalu vahel on uuringutes kindlaks tehtud. Laste osas on teada, et oluline on just ema haridus. Madalamalt haritud emade laste hulgas on ülekaal rohkem levinud kui kõrgema haridustasemega emade laste hulgas,» ütles Mäki STT-le.

«Kindlasti on vaja uurida seda, mis elustiili- ja taustategurid mõjutavad seda, et poiste hulgas on ülekaal rohkem levinud. Tavaliselt arvatakse, et poistel on rohkem liikuvaid harrastusi ning ka nende mängud on hoogsamad kui tüdrukutel. Teisalt aga on poiste hulgas videomängude mängimine rohkem levinud kui tüdrukute hulgas, mis on ehk füüsiliselt passiivsem aeg,» lausus Mäki.