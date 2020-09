Otsepilt ⟩ NATO-Euroopa Liidu Ümarlaud

Sellele järgneb 2-päevane Põhja-Atlandi Nõukogu (NAC) töö simulatsioon Saka mõisas Ida-Virumaal ja ettekandekoosolek Narva Muuseumis teemal „Kuidas saavutada konsensust Alliansis?“. Tegemist on rahvusvahelise konverentsiga, mille eesmärk on tõsta noorte inimeste teadlikkust rahvusvahelise julgeolekupoliitika valdkonnas.

Sel aastal on konverentsi fookuses kollektiivkaitse ja küberturvalisus pandeemia olukorras, tuleviku sõjapidamise ning Arktika geopoliitika teemad. Arutelu all on globaalne julgeolek ajal, mil NATO väljakutsed pole otseselt seotud sõjaliste konfliktidega, kuid nõuavad siiski Alliansi sekkumist. Samuti NATO ja Euroopa Liidu koostöö küberkaitses ja selle mõju meie igapäevasele tegevusele.