Taani välisminister Postimehele: Taani ootab ELilt kiireid sanktsioone Minskile

Taani on järjekindlalt panustanud NATO pataljoni Tapal ja saatnud lennukeid Balti õhuturvet tegema. Mida te ise sellest saate?

Esiteks saavad sõdurid ühises NATO piirkonnas harjutada meie Eesti sõpradega, kuidas koos lahingut pidada. Eestlaste ja brittidega harjutamine on väärtuslik nii sellele missioonile siin kui ka koos mujal maailmas missioonide tegemiseks.

Teiseks on Taanile väga tähtis panustada Eesti julgeolekusse ja näidata, et oleme solidaarsusel põhinev allianss. Ka seda, et oleme üks koos seisev NATO.