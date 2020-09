USA looderanniku maastikupõlengud on hävitanud sadu elamuid

Oregonis on põlenguis hukkunud vähemalt kolm inimest, Washingtoni osariigis hukkus väikelaps.

Browni sõnul on mitu kogukonda saanud märkimisväärseid kahjustusi, sajad kodud on hävinud.

Washingtoni osariigi idaosas on põleng teinud maatasa ühe väikelinna, Oregonis jätsid leegid lõksu mitmel pool nii tuletõrjujaid kui kohalikke elanikke.

Põlengud osariigi põhjaosast kuni California piirini sundisid võime sulgema maanteid ning taevas on paiguti suitsuvinest läbipaistmatu. Tuletõrjujatel on raskusi leekide kontrollimisega, kuna tuule kiirus piirkonnas on puhanguti üle 20 meetri sekundis.