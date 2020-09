Pompeo kutsus ASEAN-i riike astuma vastu Hiinale Lõuna-Hiina merel

Pompeo rääkis kümnest riigist koosneva Kagu-Aasia riikide assotsiatsiooni (ASEAN) iga-aastasel aastakonverentsil, mis sedapuhku peeti koroonaviiruse tõttu video vahendusel.

Neli ASEAN-i riiki – Filipiinid, Vietnam, Malaisia ja Brunei – on juba pikka aega olnud tülis veeteede üle Hiinaga, millega on tülis ka Taiwan, kuna Peking peab Lõuna-Hiina merd pea täies ulatuses enda omaks.

Kuigi USA-l ei ole Lõuna-Hiina merel territoriaalseid nõudmisi, on Ühendriigid kehtestanud hiljuti rea sanktsioone hiina ametnikele, kes on vastutavad Pekingi sõjalise kohalolu suurenemise eest piirkonnas.

Hiina on viimasel ajal ehitanud lennuvälju ja radari- ning raketibaase tehissaartele, mis on rajatud korallrahude peale. Selline teguviis suurendab muuhulgas ümberkaudsete riikide muret, et Hiina võib hakata aktiivselt sekkuma vabasse navigeerimisse rahvusvahelistes vetes.

«Ma leian, et tuleb edasi minna, ärge lihtsalt rääkige, vaid ka tegutsege,» ütles Pompeo ilma täpsustamata kümnele kolleegile.

USA välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et Pompeo rõhutas vaidlusaluste küsimuste rahumeelsele lahendamisele.

«Ärge laske Hiina Kommunistlikul Parteil sõita meist ning meie inimestest üle. Teil peaks olema enesekindlust ning ameeriklased on siin sõbrana teid aitamas,» sõnas Pompeo.

Pompeo sõnul ei austa Hiina suveräänsuse, kvaliteedi ja territoriaalse terviklikkuse demokraatlikke väärtusi ja põhimõtteid, mis on kirja pandud ASEAN-i hartas. Minister tõi ühtlasi esile ka rea Hiina ettevõtteid, mis on osalenud tehissaartega seotud ehitustegevuses ning mis on tänaseks USA mustas nimekirjas.

USA on saatnud piirkonda ka oma sõjalaevad ja hävituslennukid, öeldes, et tegemist on vaba navigatsioonialaga ning ühtlasi vabalt kasutatava õhuruumiga.

Esialgu ei ole Pompeo sõnade peale Hiinalt ega ka selle välisministrilt Wang Yilt kommentaare tulnud. Wang võttis osa ASEAN-i kohtumistest ja kõneles ühenduse ministritega eraldi kolmapäeval.

Hiina sõnul on neil õigus kaitsta oma rahvuslikke huve ning süüdistab Washingtoni piirkondlikesse asjadesse sekkumises.