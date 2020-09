Koaalatüli lammutab New South Walesi osariigi võimuliitu

Talunike hulgas populaarne rahvuslik erakond võttis tagasi oma toetuse osariigi peaministri Gladys Berejikliani liberaalide parteile, sest nende sõnul piirab uus koaalade kaitse seadus New South Walesi osariigi talunike õigusi .

Oma avalduses mõistis rahvuslik erakond mullu detsembris vastu võetud koaalade seaduse avalikult hukka, nimetades seda «nüriks instrumendiks, mille tulemusel linnavurledest parlamendiliikmed saavad end hästi tunda», väites, et see takistab talunikel omaenda maade põllumaaks muutmist.

Keskkonnakaitserühmitused kritiseerisid taolist seisukohta, öeldes, et koaalad on aastaks 2050 New South Walesis väljasuremise ohus, juhul kui ei toimu kiiret sekkumist.