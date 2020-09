Navalnõid rünnati kangemat tüüpi Novitšokiga

Mõni tund pärast Die Zeiti artiklit teatas The Insider anonüümsetele allikatele tuginedes, et 44-aastane Navalnõi on pea täielikult paranenud. Opositsioonipoliitiku tervis halvenes järsult 20. augustil, mil ta lendas Tomskist Moskvasse. Lennuk tegi Omskis hädamaandumise ning poliitik toimetati kohalikku haiglasse, hiljem viidi ta ravile Berliini Charité haiglasse.