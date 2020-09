Maailmas on koroonaviiruse tagajärjel surnud üle 900 000 inimese, nakatumiste arv on ka mitmel pool Euroopas taas tõusuteel.

Prantsusmaa valitsus arutab homme võimalust kehtestada piirkondlikud liikumispiirangud, et pidurdada uute nakatumiste arvu, aga hoida samas majandust käigus.

Valitsuse pressiesindaja Gabriel Attal ütles täna, et reedesel valitsuskabineti istungil ei saa midagi välistada. President Emmanuel Macron loodab aga, et uued piirangud ei saa olema liiga karmid. President loodab, et Prantsusmaa suudab sotsiaalse distantsi hoidmise ja maskikandmiskohustuse abil viiruse levikuga toime tulla ega pea rangemaid piiranguid kehtestama.