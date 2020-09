Colombias hukkus politseivastastes rahutustes seitse inimest

Kaitseminister Carlos Holmes Trujillo on lubanud vaevatasu meeleavaldustel toimunud tapmiste eest vastutavate isikute tabamise eest. Seitsekümmend inimest peeti protestiaktsioonidel kinni võimude vastu sooritatud vägivalla eest, ütles Trujillo.

Bogotá linnapea Claudia López ütles Twitteris, et märulipolitsei ja meeleavaldajate vahel puhkenud kokkupõrgetes on viga saanud 326 inimest, sealjuures 114 politseinikku. Viiskümmend kaheksa vigastatut said kuulihaavu, lisas ta.