Soome tõstab reisipiirangu nakatumisnäitaja 25-ni

Praktikas tähendab see seda, et Soome saab tulla näiteks Rootsist, Saksamaalt ja Norrast.

Soome transpordiminister Timo Harakka ütles, et tema ministeeriumis valmistatakse ette seadust, mis võimaldab rakendada põhimõtet «testi ja tule».

Ta lisas, et 25 nakkusjuhtumi piiri ületavatest riikidest saabumise eelduseks on eelnev negatiivne koroonatesti tulemus.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu teatas, et Eesti kehtestab Soomest, Lätist ning Leedust tulijatele samuti uue piirnumbri 25, sest nende riikidega on rakendatud usaldusmeetmed. « Praeguse seisuga seega säilib vaba liikumine Soome ja Leetu ning Lätti reisimisel! Aitäh Leedu ja Soome valitsustele otsuse eest olukorras, kus Eesti viirusenumbrid on kõrgemad kui nende riikides,» kirjutas välisminister sotsiaalmeedias.