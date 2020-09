Saksa põllumajandusministeeriumi teatel tuvastati riigis esimene sigade Aafrika katku juhtum; nakatunud metssea korjus leiti Brandenburgi liidumaalt, Poola piiri lähedalt. Sigade Aafrika katk on sigadele sageli surmav, kuid inimesi see ei mõjuta. Taud on levinud mitmesse Euroopa riiki ja viinud metssigade ning nendega kontakti sattunud kodusigade suuremahulise tapmiseni. AP/BNS