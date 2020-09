Norra ranniku lähedal leiti Natsi-Saksamaa sõjalaeva Karlsruhe vrakk

Umbes 15 meetri kaugusel kaablist näitas ROV suurt laevavrakki, kuid alles siis, kui ekraanile ilmusid kahurid ja natsisümboolika, mõistsid Ole Petter Hobberstad ja tema meeskond, et tegemist on sõjalaevaga, ütles Statnett avalduses.

Norra meremuuseum kinnitas hiljem, et ei saa olla vähimatki kahtlust, et vrakk on tõepoolest sõjalaev Karlsruhe, mille asukoht oli seni teadmata.