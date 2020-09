Prantsusmaal tuvastati ööpäevaga ligi 10 000 uut koroonanakkust

Ametnikud on üha rohkem mures nakatumiste kõrge arvu pärast, kuigi surmajuhtude ja intensiivravi vajajate arv on veel kaugel märtsi ja aprilli tasemest.

Tervishoiuministeerium teatas 9843 uuest nakatumisest, mis on kõrgeim näitaja alates massilise testimise algusest. Kinnitust on leidnud 71 uut haiguskollet.

Viimase nädala jooksul on tehtud üle miljoni koroonatesti, neist 5,4 protsenti ehk 48 542 andsid positiivse tulemuse.

Prantsuse ministrid ja tervishoiueksperdid kohtuvad reedel otsustamaks, milliseid meetmeid on vaja praeguses olukorras rakendada. President Emmanuel Macron lubas, et nad annavad selge ettekujutuse sellest, mida on järgmistel nädalatel oodata.