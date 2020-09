Igor Taro Valgevene kroonika 10.09

Algul käisid seda maalingut üle värvimas kommunaalteenistused, kuid elanikud pesid seina iga kord puhtaks. Seitsmendat korda tulid värvijad miilitsaeskordi saatel, kuid ka sellest ei piisanud, pilt taastati paari tunni pärast. Seejärel piirasid maskides mehed hoone ümber ja hakkasid seda musta bituumenvärviga üle võõpama. Siis omandas maaling lihtsalt teistsuguse tumeda tausta, sest pildi kontuurid õnnestus taas välja puhastada. Sealt edasi korraldas OMON kolmapäevast alates ööpäevaringse valve. See tähendab, et ühes hoovis seisab alajaam, millele on must sein, mille ees passib paar mustas maskis meest. Nagu elus paroodia politseiriigile.