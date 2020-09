Kümme Euroopa Liidu liikmesriiki on nõustunud võtma vastu 400 alaealist migranti, kes jäid peavarjuta Moria põgenikelaagri mahapõlemise järel. Tuhandete ülejäänute saatus on endiselt lahtine.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ütles eile, et alaealiste põgenike vastuvõtmine on esimene samm, millele peavad järgnema edasised. Merkeli sõnul peab Euroopa Liit võtma omaks suurema jagatud vastutusega migratsioonipoliitika.

Euroopa Komisjoni asepresident Margaritis Schinas rõhutas, et Lesbose saarel aset leidnud katastroof suurendab vajadust ELi migratsioonipoliitika reformimise järele.

Schinase sõnul ei saa asüülitaotlejatele peavarju pakkuda ainult need liikmesriigid, mis asuvad ühenduse välispiiri ääres, või suurriigid nagu Saksamaa. «Vajame oma migratsioonipoliitikas tõelist solidaarsust,» sõnas Schinas.

Kreeka suurimas põgenikelaagris puhkes tulekahju 9. septembri öösel vahetult pärast seda, kui migratsiooniministeerium teatas, et 35 laagrielanikku on nakatunud koroonaviirusega. Anonüümsetele allikatele tuginedes ütles Kreeka uudisteagentuur ANA, et esimesed tulekahjud süttisid pärast seda, kui isolatsiooni määratud inimesed mässu tõstsid.