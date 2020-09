India küla võttis krokodilli pantvangi

Dudhwa tiigrite looduskaitse ala puhvervööndi eest vastutav ametnik Anil Patel ütles AFP-le, et kohalikud elanikud püüdsid krokodilli kinni ning nõudsid selle tagastamise eest 50 000 ruupiat lunaraha.

«Meil kulus tunde, et koos kohalike võimude ja politsei abiga veenda neid krokodilli vabastama,» lausus Patel.

Külaelanikke ähvardati ka õiguslike meetmetega, ametnikud selgitasid, et nad riskivad kuni seitsme aasta pikkuse vangistusega.

Pateli sõnul on krokodill nüüd vaba. «Lasime ta samal päeval Ghagra jõkke.»

«Neil polnud aimugi, et krokodill on metsloomade kaitse seaduse alusel kaitsealune liik. On oluline inimesi metsloomade osas rohkem harida,» lisas ta.