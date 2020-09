Sloveenias saagis naine kindlustusraha saamiseks käe otsast

Kohus ütles, et Julija Adlešič leppis oma poiss-sõbraga kokku oma vasaku käe vigastamises randmest ülevalpool 2019. aasta algul nende oma kodus.

Mehed viisid ta haiglasse, öeldes, et ta vigastas ennast oksi saagides. Võimude sõnul jätsid mehed mahasaetud käe haiglasse toomata, et tagada püsiv vigastus. Kuid politsei tõi käe ära ja see õmmeldi uuesti külge.